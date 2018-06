Washington (AFP) Die USA haben Russland eine gezielte Schikanierung von US-Diplomaten und deren Familien vorgeworfen. Die US-Vertreter würden in Moskau von Sicherheitsbeamten und Verkehrspolizisten vermehrt observiert und drangsaliert, sagte eine Sprecherin des US-Außenministeriums am Montag (Ortszeit) in Washington. Es sei ein "beträchtlicher Anstieg" solcher Fälle beobachtet worden, seitdem Russland vor zwei Jahren die ukrainische Halbinsel Krim annektierte. "Wir nehmen dies ernst", fügte die Sprecherin hinzu.

