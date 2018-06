Offenbach (dpa) - Heute ziehen die schauartigen Regenfälle über den Norden und Nordosten ab. Nachfolgend entwickeln sich vor allem in der Nordhälfte bei wechselnder bis starker Bewölkung weitere Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach berichtet.

In der Südhälfte gibt es gebietsweise längere sonnige Abschnitte bei nur vereinzelten Schauern und Gewittern, die am Nachmittag und Abend besonders an den Alpen auftreten können. Die Höchstwerte der Temperatur liegen in der Nordwesthälfte zwischen 19 und 25 Grad, in der Südosthälfte zwischen 24 und 28 Grad, mit den höchsten Werten in Niederbayern und am Hochrhein. Der südwestliche Wind ist schwach bis mäßig, an der Nordsee teilweise auch frisch. Gebietsweise treten starke bis steife Böen auf.



In der Nacht zum Donnerstag ist es oft dicht bewölkt. Nur im Osten und Südosten zeigen sich anfangs größere Wolkenlücken, dort bleibt es auch überwiegend trocken. Ansonsten breitet sich von Nordwesten her Regen aus und auch von Frankreich und der Schweiz her kommen teils kräftige schauerartige und gewittrige Regenfälle auf. Die Luft kühlt sich auf 16 bis 10 Grad ab. Der Südwestwind weht schwach, im Umfeld der Nordsee zeitweise böig.