Berlin (AFP) Nach dem Anschlag auf den Istanbuler Flughafen Atatürk soll das Brandenburger Tor in Berlin am Mittwochabend aus Solidarität mit den Opfern in den Farben der türkischen Nationalflagge angestrahlt werden. Das teilte eine Senatssprecherin mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.