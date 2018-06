Berlin (AFP) Ein vom Konstruktionsbaukasten-Hersteller Fischertechnik entwickelter 3-D-Drucker für Jugendliche kommt ab August in den Handel. Das aus 890 Teilen bestehende Bauset koste 699,95 Euro, sei ein betriebsfähiger 3-D-Drucker und solle die Technik "spielend" begreifbar machen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Waldachtal mit. Zum Aufbau seien keine Werkzeuge nötig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.