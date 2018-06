Wiesbaden (AFP) Die Inflation in Deutschland hat im Juni leicht angezogen. Die Verbraucherpreise kletterten um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch auf Grundlage vorläufiger Berechnungen mitteilte. Kräftig gedrückt wurde der Wert erneut von sinkenden Energiepreisen: Das Minus war mit 6,4 Prozent aber nicht mehr ganz so stark wie in den vorangegangenen Monaten.

