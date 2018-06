Brüssel (AFP) EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat die Kritik am Vorhaben seiner Behörde zurückgewiesen, das Freihandelsabkommen Ceta mit Kanada nicht durch nationale Parlamente billigen zu lassen. Ceta sei das beste Handelsabkommen, das die EU je abgeschlossen habe, sagte Juncker am Mittwoch nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Die Einwände gegen das Kommissionsvorgehen seien lediglich politisch und nicht inhaltlich motiviert.

