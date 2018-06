Frankfurt/Main (AFP) Die meisten Autofahrer möchten auch am Sonntag ihren Wagen in die Waschanlage fahren dürfen. In einer repräsentativen Umfrage für den Tankstellenbetreiber Aral sprachen sich 56 Prozent der Befragten gegen ein Autowaschverbot am Sonntag aus. Es gilt in einigen Bundesländern und Kommunen, wie Aral mitteilte.

