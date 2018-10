Berlin (AFP) Die beiden großen Polizeigewerkschaften in Deutschland haben nach dem Terroranschlag auf dem Istanbuler Flughafen verstärkte Anstrengungen gefordert, um Sicherheitslücken zu schließen. "Dazu gehört in Deutschland die personelle Stärkung der Sicherheitsbehörden und eine verstärkte Zusammenarbeit und ein verbesserter Informationsaustausch der Polizei- und Nachrichtendienste untereinander", erklärte der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, am Mittwoch in Berlin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.