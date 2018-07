Berlin (AFP) Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat vor einem Wiederaufbrechen von Konflikten in der Kaukasus-Region gewarnt. Vor Beginn seiner dreitägigen Reise in den südlichen Kaukasus am Mittwoch erklärte Steinmeier, "angesichts der Turbulenzen in Europa dürfen wir die Lage im südlichen Kaukasus nicht aus den Augen verlieren". Der Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien um Berg-Karabach "birgt jederzeit neues Eskalationspotential".

