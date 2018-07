Nürnberg (AFP) Die Arbeitskräftenachfrage in Deutschland bleibt auf einem sehr hohen Niveau. Im Juni blieb der Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit unverändert bei 216 Punkten, teilte die BA am Mittwoch in Nürnberg mit. Dies ist gegenüber dem Juni des Vorjahres ein Plus von 25 Punkten und bedeutet ein Verharren auf Rekordniveau.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.