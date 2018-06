Paris (AFP) Mit Gesängen und ansteckend guter Laune sind die irischen Fans die heimlichen Stars der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich geworden - jetzt will die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo sie symbolisch ehren. Sie sollen mit der Verdienstmedaille der Stadt Paris ausgezeichnet werden, verkündete die Sozialistin am Dienstagabend bei einem Besuch der Pariser Fanmeile am Eiffelturm.

