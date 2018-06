Evian (SID) - Weltmeister Deutschland wappnet sich vor dem EM-Viertelfinale gegen Angstgegner Italien am Samstag (21.00 Uhr/ARD) in Bordeaux für alle Eventualitäten. "Wir werden uns optimal auf ein mögliches Elfmeterschießen vorbereiten", verriet Torwarttrainer Andreas Köpke am Mittwoch.

"Wir haben seit 2006 kein Elfmeterschießen mehr gehabt. Und ich wäre froh, wenn wir auch diesmal keines benötigen würden", betonte Köpke weiter: "Aber wir werden dennoch alle Informationen über Schützen und Torhüter sammeln."

Im Spiel werden derweil weiterhin Thomas Müller und Mesut Özil die möglichen Schützen sein, obwohl Letzterer im Achtelfinale gegen die Slowakei (3:0) einen Strafstoß vergab. "Özil hat vorher keinen verschossen. Und Müller ist auch ein guter Schütze. Die beiden werden es unter sich ausmachen", sagte Köpke.

Nach dem 3:5 im EM-Finale 1976 gegen die Tschechoslowakei mit dem legendären Fehlschuss von Uli Hoeneß hat Deutschland alle weiteren fünf Shootouts bei großen Turnieren gewonnen. Bei den letzten vier hat kein einziger deutscher Schütze verschossen und die Torhüter immer mindestens einen Schuss gehalten.