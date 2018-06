Darmstadt (SID) - Der Wechsel von Sandro Wagner innerhalb der Fußball-Bundesliga von Darmstadt 98 zu 1899 Hoffenheim ist offenbar so gut wie perfekt. Wie der kicker berichtet, soll der 28 Jahre alte Stürmer am Donnerstag seinen Medizincheck im Kraichgau absolvieren und dort einen Vertrag bis 2019 mit Option auf eine weitere Saison erhalten.

Wagner, der unter anderem auch mit dem Hamburger SV in Verbindung gebracht worden war, hatte in der vergangenen Spielzeit mit 14 Toren und vier Vorlagen maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt der Lilien. Spekuliert wird über eine Ablösesumme in Höhe von 2,9 Millionen Euro.