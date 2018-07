London (AFP) Der britische Premierminister David Cameron hat den wegen des Brexit-Votums in die Kritik geratenen Oppositionsführer Jeremy Corbyn zum Rücktritt aufgefordert. "Es mag im Interesse meiner Partei sein, dass er hier sitzt, im nationalen Interesse ist es jedenfalls nicht", sagte Cameron am Mittwoch im Parlament an die Adresse des Labour-Chefs gerichtet und fügte hinzu: "Um Gottes Willen, gehen Sie!"

