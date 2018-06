Brüssel (AFP) EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat sich gegen Vorwürfe in einigen Medien gewehrt, er trage Mitverantwortung für das Brexit-Votum der Briten und solle deswegen einen Rücktritt erwägen. "Ich lasse mich von der Presse weder er- noch entmutigen", sagte er zum Abschluss des EU-Gipfels am Mittwoch in Brüssel. Er lasse sich auch nicht "entmündigen" oder "in Höhen oder Tiefen treiben".

