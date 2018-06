Brüssel (AFP) Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon fühlt sich nach eigenen Angaben von Gesprächen mit Spitzenvertretern der EU am Rande des Brüsseler Gipfels "ermutigt". Dass es die Bereitschaft gegeben habe ihr zuzuhören, habe ihr Mut gemacht, sagte Sturgeon am Mittwoch in Brüssel. Allerdings bedeute das natürlich nicht, dass es nach dem Brexit-Votum der Briten für Schottland einen "automatischen leichten Weg" zum Verbleib in der Europäischen Union gebe.

