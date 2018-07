Tokio (AFP) Weil er Fessel-Fotos von sich in Unterhose über Twitter veröffentlichte, hat sich ein renommierter japanischer Richter für sein "ungebührliches Verhalten" entschuldigen müssen. Der für seine zahlreichen Handbücher zum Bürgerrecht bekannte Richter am Tokioter Gerichtshof, Kiichi Okaguchi, erhielt von seinen Vorgesetzten eine heftige Standpauke, nachdem er auf dem Kurznachrichtendienst die gewagten Fotos von sich aus einer Bar veröffentlicht hatte, in der eine "Sado-Maso-Queen" ihren Auftritt hatte.

