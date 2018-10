Nashville (dpa) - Der amerikanische Gitarrist Scotty Moore, der in den 50er Jahren als Erster den jungen Elvis Presley begleitete, ist tot. Moore sei gestern gestorben, hieß es auf der Webseite des Musikers. Sein Biograf und Freund James L. Dickerson habe den Tod bestätigt, berichtete die "New York Times". Moore wurde 84 Jahre alt. Der Plattenproduzent Sam Phillips hatte den Gitarristen 1954 mit dem damals noch unbekannten Elvis Presley in seinem Studio Sun Records in Memphis zusammengebracht.

