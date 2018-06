Dortmund (SID) - Standortbestimmung für Rio: Rund 70 Prozent der Olympiaringer gehen von Freitag bis Sonntag beim Großen Preis von Deutschland in Dortmund auf die Matte. Auch die deutschen Olympia-Teilnehmer um Weltmeister Frank Stäbler gehen in der Helmut-Körnig-Halle an den Start und messen sich mit der Weltelite.