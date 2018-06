Köln (SID) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) veröffentlicht die Spielpläne der Bundesliga und 2. Bundesliga für die neue Saison. Die Bekanntgabe erfolgt ab 11 Uhr erneut im Rahmen einer Online-Präsentation. Traditionell eröffnet der deutsche Meister die Erstliga-Saison. Zum Auftakt der 54. Bundesliga-Spielzeit hat Bayern München am 26. August 2016 Heimrecht. Der Start der 2. Bundesliga findet drei Wochen vorher am 5. August statt.

Am dritten Tag in Wimbledon beginnen die Zweitrundenpartien des ältesten und bedeutendsten Tennisturniers der Welt - wenn es nicht zu Verzögerungen durch Regen kommt. Aus deutscher Sicht haben sich bereits unter anderem Sabine Lisicki, Angelique Kerber, Mona Barthel, Carina Witthöft und Anna-Lena Friedsam mit Siegen für die zweite Runde qualifiziert. Zum 130. Mal findet das Major im All England Club statt. Das Preisgeld liegt bei 36,3 Millionen Euro.