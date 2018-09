Johannesburg (AFP) Weil er sich als ein Jahre zuvor verstorbener populärer Zulu-Sänger ausgegeben hat und sogar mit dessen Witwe schlief, ist ein 33-jähriger Mann in Südafrika zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden. Sibusiso Gcabashe müsse wegen Vergewaltigung, Entführung, Betrugs und anderer Vergehen für 22 Jahre ins Gefängnis, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Natasha Ramkisson-Kara, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP nach der Urteilsverkündung in Pietermaritzburg.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.