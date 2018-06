Beirut (AFP) Syrische Rebellen rücken laut Aktivisten auf die irakische Grenze vor, um die Nachschublinie der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu durchtrennen. Die sogenannte Neue Syrische Armee, deren Kämpfer in Jordanien von der US-Armee ausgebildet werden, hätten den Militärflughafen von Al-Hamdan rund fünf Kilometer nordwestlich von Bukamal in der Provinz Deir Essor unter ihre Kontrolle gebracht, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch.

