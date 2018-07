Nairobi (AFP) Forscher haben gemeinsam mit einem norwegischen Unternehmen den Fund eines riesigen Helium-Vorkommens in Tansania bestätigt - eine Nachricht, die vor allem die Wissenschaft mit Erleichterung aufnehmen dürfte. Das auf der Erde selten vorkommende Edelgas wird in Medizin und Forschung vielfach eingesetzt, unter anderem in Computertomographen, bei der Kältetechnik, in Teleskopen und bei der Raumfahrtforschung. Forscher warnen schon seit einiger Zeit vor einer Heliumknappheit, da die derzeitige Produktion den Bedarf nicht decken könne.

