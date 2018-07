Istanbul (dpa) - Bei einem Terroranschlag auf dem Atatürk-Flughafen in der türkischen Metropole Istanbul haben drei Selbstmordattentäter mindestens 36 Menschen mit in den Tod gerissen. Nach jüngsten Angaben der Behörden wurden außerdem 147 Menschen verletzt. Die türkische Polizei fahndet nach dem Hintermännern des Anschlags. Bisher bekannte sich noch keine Gruppierung zu der Tat. Ministerpräsident Binali Yildirim, der den Flughafen noch in der Nacht besuchte, sagte, erste Hinweise deuteten auf die Terrormiliz IS hin.

