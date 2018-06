Berlin (dpa) - Nach den Selbstmord-Attentaten am Atatürk-Flughafen ist bisher nicht geplant, Flüge von Deutschland nach Istanbul auf Weisung der Bundesregierung streichen zu lassen. Das Luftfahrt-Bundesamt könne aber bei veränderter Sicherheitslage der Deutschen Flugsicherung eine entsprechende Anweisung erteilen, sagte ein Sprecher der Deutschen Flugsicherung. Zuvor hatte die US-Luftfahrtbehörde nach den Terroranschlägen sämtliche Flüge in die türkische Metropole gestrichen. Auch Flüge aus Istanbul in die USA sind davon betroffen.

