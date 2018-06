Istanbul (dpa) - Einer der drei Selbstmordattentäter vom Atatürk-Flughafen in Istanbul soll gestern in die Abflughalle des Internationalen Terminals eingedrungen sein. Der erste Attentäter habe sich an der Sicherheitskontrolle im Eingangsbereich in die Luft gesprengt und damit Chaos ausgelöst, hieß es aus Regierungskreisen. Der zweite Attentäter habe dadurch ins Gebäude gelangen können und seinen Sprengsatz in der Abflughalle im ersten Stock gezündet. Ein dritter Attentäter habe sich anschließend draußen vor dem Gebäude in die Luft gesprengt. Bei dem Anschlag sind mindestens 44 Menschen ums Leben gekommen.

