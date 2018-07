Kiew (AFP) Ein ukrainischer Opernsänger, der den Großteil seines Berufsleben in Frankreich verbrachte, ist bei Kämpfen gegen pro-russische Separatisten in der Ostukraine getötet worden. Ein Heckenschütze habe Wassyl Slipak am Mittwochmorgen in der selbsterklärten Volksrepublik Donezk erschossen, sagte ein Vertreter des ultranationalistischen Rechten Sektors der Online-Informationsseite hromadske.ua.

