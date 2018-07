New York (AFP) Der US-Rockgitarrist Scotty Moore, der einst in der Band von Elvis Presley spielte, ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Dies wurde am Mittwoch in einem knappen Statement auf seiner Website mitgeteilt. Moore hatte unter anderem in Presleys Rock'n'Roll-Klassikern "Heartbreak Hotel," "Don't Be Cruel" und "Hound Dog" gespielt und war auch in mehreren seiner Filme aufgetreten.

