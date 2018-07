Heilbronn (AFP) Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) will die Zahl ihrer Wahlbeobachter bei der bevorstehenden Präsidentschaftswahl in den USA verfünffachen. Die Organisation werde 100 Langzeitbeobachter und 400 Kurzzeitbeobachter in die USA entsenden, sagte der für Wahlbeobachtungen zuständige OSZE-Direktor Michael Link der "Heilbronner Stimme" (Mittwochsausgabe). Die Wahl im November werde "viel intensiver" beobachtet werden als das letzte Präsidentschaftsvotum im Jahr 2012, kündigte der frühere Heilbronner FDP-Politiker an.

