New York (AFP) Nach dem Brexit-Votum der Briten hat der US-Demokrat Bernie Sanders vor dem Unmut der Wähler über das aktuelle Wirtschaftssystem gewarnt. Dieselbe Frustration angesichts der Globalisierungsauswirkungen, die bei dem EU-Referendum die Briten für den Brexit habe stimmen lassen, drohe bei der US-Präsidentenwahl die Wähler in die Arme des rechtspopulistischen Kandidaten Donald Trump zu treiben, schrieb Sanders in einem Meinungsbeitrag für die "New York Times" am Mittwoch.

