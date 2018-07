Sydney (AFP) Australiens Premierminister Malcolm Turnbull hat seine harte Einwanderungspolitik damit begründet, dass ansonsten im Land eine Stimmung wie beim Brexit-Votum in Großbritannien drohe. "Wenn man keinen starken Grenzschutz hat, verlieren die Leute den Glauben an das Einwanderungssystem, und das gesamte multikulturelle Projekt Australiens ist bedroht", sagte der konservative Politiker der Zeitung "The Australian" vom Donnerstag.

