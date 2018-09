Berlin (AFP) Ebenso wie andere deutsche Spitzenpolitiker hat auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) das Vorgehen der EU-Kommission bei der Entscheidung über das mit Kanada ausgehandelte Freihandelsabkommen Ceta kritisiert. Es handele sich hier um "ein hochpolitisches Abkommen", sagte Merkel am Donnerstag in Berlin. Daher werde die Bundesregierung auf jeden Fall auch den Bundestag mit der Entscheidung befassen. Die EU-Kommission will dagegen die nationalen Parlamente außen vor lassen.

