Washington (AFP) Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat Deutschland eine baldige Erhöhung des Rentenalters ans Herz gelegt. In Deutschland müssten immer weniger Arbeitnehmer einen wachsenden Anteil an Rentnern versorgen, daher seien ein höheres Rentenalter, eine erschwingliche Vollzeit-Kinderbetreuung sowie die Weiterbildung von Zuwanderern nötig, erklärte der IWF am Mittwoch in Washington. "Deutschland, Meister im Verordnen von Strukturreformen innerhalb der EU, braucht auch im eigenen Land eine große Dosis eben dieser Medizin."

