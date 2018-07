Bonn (AFP) Ein 18-Jähriger hat in Bonn mit einer Luftdruckpistole auf einen Linienbus geschossen. Er brachte durch den Schuss eine Seitenscheibe zum Splittern, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach gab er an, der Schuss habe sich "versehentlich" von seiner geöffneten Balkontür aus gelöst.

