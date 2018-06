Rostock (AFP) Angesichts der Fälle von Abrechnungsbetrug in der Pflege haben die Gesundheitsminister der Länder einen bundesweiten Austausch von Daten gefordert. Um Betrügereien wirksam zu bekämpfen, müsse es einen "verpflichtenden Datenaustausch" über Betrugsvorfälle zwischen Kranken- und Pflegekassen, Ermittlungsbehörden, Sozialhilfeträgern und anderen Leistungserbringern im Gesundheitssystem geben, erklärte Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) zum Abschluss der Konferenz mit ihren Amtskollegen am Donnerstag in Rostock.

