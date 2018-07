Berlin (AFP) Der wegen mutmaßlichen Mordversuchs in den USA festgehaltene Leipziger Stargeiger Stefan Arzberger darf nach Medienberichten die USA wieder verlassen. Wie der ARD-Hörfunk und die "Leipziger Volkszeitung" am Donnerstag berichteten, entschied die Staatsanwaltschaft in New York bei einer Anhörung am Vortag, den 43-jährigen Musiker nicht wegen Mordversuchs anzuklagen. Damit sei der ehemalige Geiger des Leipziger Streichquartetts ab sofort ein freier Mann und dürfe das Land verlassen.

