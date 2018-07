Mainz (AFP) Angesichts des drohenden Scheiterns des Verkaufs der Anteile des Landes Rheinland-Pfalz am Regionalflughafen Hahn gerät die Landesregierung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) weiter unter Druck. Die CDU beantragte eine Sondersitzung des Mainzer Landtags, die am Donnerstag kommender Woche stattfinden soll, wie die Landtagsverwaltung am Donnerstag mitteilte. Auf der Tagesordnung steht demnach das Thema "Scheitern des Hahn-Verkaufs und Verantwortung der Ministerpräsidentin".

