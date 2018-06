Rostock (AFP) Eine professionelle Cannabisplantage mit mehr als 1200 Pflanzen haben Polizei und Zoll in Mecklenburg-Vorpommern ausgehoben. Wie die Behörden am Donnerstag mitteilten, wurden bereits am Dienstag bei einem Großeinsatz in Klein Mulsow im Landkreis Rostock zudem elf Kilogramm verkaufsfertiges Marihuana beschlagnahmt. Zwei Beschuldigte wurden demnach festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft.

