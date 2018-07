Spielberg bei Knittelfeld (SID) - Nächster Rückschlag für den viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel: Wegen eines Getriebewechsels an seinem Ferrari wird der 28-Jährige beim neunten WM-Lauf am Sonntag in Spielberg/Österreich (14.00 Uhr/RTL und Sky) um fünf Startplätze zurückversetzt. Wie ein Ferrari-Sprecher am Donnerstagabend mitteilte, habe man Metallspäne im Getriebe von Vettels SF16-H gefunden und sich zu diesem Schritt entschlossen.

Vettel ist nach acht Saisonrennen noch sieglos. Als WM-Dritter (96 Punkte) beträgt sein Rückstand auf WM-Spitzenreiter Nico Rosberg (Wiesbaden/Mercedes) bereits 45 Zähler.