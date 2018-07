Evian (SID) - Fußball-Weltmeister Deutschland kann im EM-Viertelfinale gegen Angstgegner Italien am Samstag (21.00/ARD) in Bordeaux auf Linksverteidiger Jonas Hector zurückgreifen. "Alle 23 sind an Bord. Auch Jonas hat mittrainiert", sagte Teammanager Oliver Bierhoff am Donnerstag.

Das Training am Mittwoch hatte der 26-Jährige vom 1. FC Köln wegen eines Infektes der oberen Atemwege ausgelassen. Hector hat in den ersten vier EM-Spielen keine Minute verpasst.