Prag (SID) - Der tschechische Fußball-Nationaltrainer Pavel Vrba (52) nimmt nach dem EM-Vorrunden-Aus seiner Mannschaft Abschied vom Verband und wechselt als Vereinstrainer nach Russland zum Erstligisten Anschi Machatschkala. Dies gab der tschechische Verband am Donnerstag bekannt.

"Wir können nur den Wunsch des Trainers respektieren, eine Stelle im Ausland annehmen zu wollen", hieß es vonseiten des Verbands-Präsidenten Miroslav Pelta. Die Tschechen hatten in der Vorrunde gegen Spanien (0:1) und die Türkei (0:2) verloren sowie gegen Kroatien (2:2) unentschieden gespielt.

Die Kritik an Coach Vrba, dessen Vertrag noch bis Dezember 2017 lief, hatte zuletzt in den tschechischen Medien stark zugenommen. Pelta widersprach allerdings in dem offiziellen Statement: "Auch wenn unsere Mission in der Gruppenphase endete, war die Vorstellung des Trainers trotzdem ein Erfolg." Vrba hatte im Dezember 2013 den Trainerposten bei den Tschechen angetreten. Für die WM 2014 in Brasilien hatten sich die Tschechen nicht qualifiziert.

Anschi wird alimentiert vom Milliardär Suleiman Kerimow. In der vergangenen Saison wurde der Klub allerdings nur Tabellen-13. der Premjer Liga und konnte die Erstliga-Zugehörigkeit nur in den Relegations-Play-offs gegen Wolgar Astrachan sicherstellen.

Von 2011 bis 2013 spielte unter anderem im Kameruner Samuel Eto'o ein internationaler Star in Machatschkala. Er soll damals mit einem Jahresgehalt von 20 Millionen Euro geködert worden sein.