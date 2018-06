Southampton (SID) - Der englische Premier-League-Klub FC Southampton hat den Franzosen Claude Puel, der zuletzt bei OGC Nizza unter Vertrag gestanden hatte, zum neuen Teammanager bestimmt. Der 54-Jährige erhält bei den Saintseinen Dreijahresvertrag.

Puel tritt die Nachfolge des Niederländers Ronald Koeman an, der zum Ligakonkurrenten FC Everton am 16. Juni gewechselt war. Nachfolger Puels in Nizza war der ehemalige Schweizer Bundesliga-Trainer Lucien Favre (früher Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC) geworden. Puel hatte Nizza auf Platz vier der Ligue 1 und damit in die Europa League geführt.