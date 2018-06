Marseille (dpa) - Portugal ist als erste Mannschaft ins Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft eingezogen. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo bezwang im Viertelfinale in Marseille die Polen mit 5:3 im Elfmeterschießen. In der Vorschlussrunde treffen die Portugiesen nun auf den Sieger der Partie zwischen Wales und Belgien.

Die Polen waren durch Bayern-Star Robert Lewandowski bereits in der 2. Minute in Führung gegangen. Sein künftiger Münchner Teamkollege Renato Sanches hatte aber in der 33. Minute ausgeglichen.



