Jaunde (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag der nigerianischen Islamistenmiliz Boko Haram im Nordosten Kameruns sind mindestens zehn Menschen getötet worden. Der Attentäter habe sich in der Nacht zu Donnerstag in dem Grenzort Djakana in die Luft gesprengt, sagte ein Vertreter der Sicherheitskräfte der Nachrichtenagentur AFP. Die meisten Opfer waren demnach Mitglieder einer Bürgerwehr gegen Boko Haram. Sie schauten gemeinsam ein Video, als der Attentäter in dem Saal seinen Sprengsatz zündete.

