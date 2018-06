Kabul (dpa) - Bei einem Anschlag der Taliban auf einen Polizeikonvoi sind in der afghanischen Hauptstadt Kabul 27 Polizeikadetten getötet worden. Das bestätigte der Sprecher des Innenministeriums. 40 Menschen seien zudem verletzt worden. Laut Innenministerium waren zwei Selbstmordattentäter an dem Anschlag beteiligt - einer zu Fuß, einer in einem Auto. Augenzeugen berichteten von zwei Explosionen. Die zweite Explosion soll erfolgt sein, nachdem Polizei und Rettungskräfte eingetroffen waren.

