Bückeburg (dpa) - Die Polizei hat vorsorglich einen ICE-Zug in Niedersachsen stoppen und evakuieren lassen, nachdem ein Reisender offenbar islamistische Parolen gerufen hatte. Der Mann sei in Gewahrsam genommen worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Evakuierung sei als Vorsichtsmaßnahme erfolgt. Hinweise auf einen möglichen Terrorhintergrund hätten sich aber nicht ergeben. Der Zug war auf dem Weg von Berlin zum Flughafen Köln/Bonn. Der Lokführer habe den ICE um 15.18 Uhr in Bückeburg angehalten, sagte ein Bahnsprecher. Demnach hatte der Mann laut Koranverse zitiert.

