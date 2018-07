Wiesbaden (dpa) - In Deutschland sind 2015 so viele Kinder zur Welt gekommen wie seit 15 Jahren nicht mehr. Die Zahl der Eheschließungen stieg ebenfalls, ebenso die der Todesfälle. Rund 738 000 Babys wurden geboren, das waren 23 000 Neugeborene mehr als im Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Etwa 925 000 Menschen starben 2015, das waren 6,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Damit gab es erneut mehr Todesfälle als Geburten. Rund 400 000 Paare gaben sich 2015 das Ja-Wort, eine Steigerung um 3,6 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.