Köln (SID) - FUSSBALL: Um 21.00 Uhr steigt das erste Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich. Das Spiel zwischen Polen und Portugal in Marseille ist auch ein Duell der Stürmerstars Robert Lewandowski und Cristiano Ronaldo. Während sich Polen im Achtelfinale glücklich im Elfmeterschießen gegen die Schweiz durchgesetzt hatte, warf Portugal das bis dahin starke Kroatien aus dem Wettbewerb. Der Sieger trifft am Mittwoch in Lyon auf Wales oder Belgien.

TENNIS: Gibt es nicht wieder größere Verzögerungen durch Regen, wird in Wimbledon die zweite Runde des ältesten und bedeutendsten Tennisturniers der Welt zu Ende gehen. Das Major findet zum 130. Mal im All England Club statt. Das Preisgeld liegt bei 36,3 Millionen Euro.