Las Palmas (SID) - Björn Dunkerbeck gehört auch mit 46 Jahren nicht zum alten Eisen: Die Surfer-Legende sicherte sich in Matas Blancas in seiner Wahlheimat Fuerteventura den Weltmeistertitel in der Windsurf-Disziplin Speed. Für den nach Titeln erfolgreichsten Profisportler der Welt war es bereits der 42. WM-Triumph.

"Es hat unglaublich Spaß gemacht. Der Titel zeigt doch wunderbar, dass man auch im Alter noch schnell sein kann", sagte Dunkerbeck, der auf einer Strecke von 250 Metern eine Geschwindigkeit von 72 km/h (38,48 Knoten) erreichte.