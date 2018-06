Frankfurt/Main (dpa) - Lufthansa-Passagiere dürften aufatmen: Sie müssen auf absehbare Zeit keine Streiks der Flugbegleiter mehr befürchten. Die Schlichtung zwischen dem Unternehmen und der Gewerkschaft Ufo ist erfolgreich abgeschlossen worden, wie aus Erklärungen der Tarifpartner hervorgeht. Der Tarifkonflikt mit dem bislang härtesten Streik in der Geschichte der Lufthansa geht damit zu Ende. Weitere Details soll es allerdings erst am kommenden Dienstag auf einer Pressekonferenz in Berlin geben. Noch offen sind zudem die parallelen Tarifverhandlungen mit den Piloten.

